Долината на река Боровица, разположена между западните и източните ридове на Родопите, остава един от най-дивите и слабо населени райони в България. В подножието на стръмни скални зъбери се намира язовир „Боровица“, а в близост - почти обезлюденото село Безводно, където природата постепенно си връща териториите.

Някога оживено място с училище и пълни къщи, днес селото привлича хора, търсещи тишина и уединение далеч от масовия туризъм. През пролетта обаче името му звучи парадоксално - районът е богат на вода, а чешмите са пълноводни и бликат от всички страни.

Именно тогава, високо над селото, в подножието на връх Чиляка, се появява една от най-впечатляващите природни забележителности в планината. Водопадът край Безводно, с височина 56,9 метра, е определен като най-високият в Родопите след последни измервания.

Достъпът до него обаче не е лесен. До подножието се стига за около 30 минути пеша, но изкачването до горната част изисква сериозна физическа подготовка и добра ориентация. Стръмните горски пътеки и каменистият терен правят прехода предизвикателен, а множеството животински пътеки могат да объркат дори опитни туристи.

Водопадът е и изключително капризен – през топлите месеци често пресъхва, а най-пълноводен е след обилни пролетни дъждове. Тогава тънката водна нишка се превръща в впечатляваща перлена струя, която се спуска по почти отвесните скали. Въпреки трудния достъп, районът възнаграждава посетителите с уникални гледки към дивата природа и живописния силует на язовир „Боровица“.

