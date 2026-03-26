Франция се сбогува с бившия министър-председател Лионел Жоспен. Президентът Еманюел Макрон оглави националната церемония в чест на влиятелния държавник, на когото се приписват значителни реформи в социалната сфера.

Жоспен, който въведе 35-часовата работна седмица и гражданските партньорства за хомосексуални двойки, докато беше начело на правителството от 1997 до 2002 г., почина на 22 март на 88-годишна възраст.

Церемонията се състоя в историческия национален паметник Les Invalides (Дом на инвалидите), мястото, където почива Наполеон Бонапарт, в присъствието на премиера Себастиен Лекорню, членове на правителството, депутати и други високопоставени гости.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Членове на Републиканската гвардия пренесоха ковчега, покрит с френското знаме, в двора под ритъма на барабани, преди Макрон да прочете похвално слово, в което каза, че Жоспен се е борил за справедливост и свобода, предаде АФП.

„Той помогна на Франция да влезе в новия век. Лионел Жоспен модернизира икономическия, социалния и демократичния живот на нацията по безпрецедентен начин“, заяви Макрон.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

След това Републиканската гвардия изпълни френската класика от следвоенния период „Les Feuilles mortes“ („Мъртвите листа“), която самият Жоспен изпя по телевизията през 1984 г.

Жоспен ще бъде погребан в гробището Монпарнас в южната част на Париж по-късно днес, 26 март. Очаква се няколко хиляди души да присъстват на погребението, което е отворено за обществеността.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Като министър-председател Жоспен начерта прагматичен икономически курс и се опита да изкорени корупцията. Той намали безработицата и съживи икономическия растеж, но именно социалните му реформи определиха мандата му.

Освен че съкрати работната седмица с четири часа, той разшири обхвата на безплатното здравеопазване и въведе гражданските съюзи, полагайки основите за закон за еднополовите бракове, който беше приет повече от десетилетие по-късно, въпреки масовите протести.

Жоспен се кандидатира за президент през 2002 г., но отпада в първия тур, след като остава зад Ширак и Жан-Мари Льо Пен - бащата на настоящата кандидатка за президент от крайната десница Марин Льо Пен.

Редактор: Ивета Костадинова