Категорично не е вярно, че България е най-бързо изчезващата нация на планетата. В същото време Европа има проблем и той не може да бъде решен само през миграция. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS проф. Спас Ташев - демограф от БАН и преподавател в ЮЗУ Благоевград.

По думите му Европа живее в т.нар. втори демографски преход, в който се наблюдава намаляване на населението поради икономически и ценностни измествания.

"Очевидно, че децата вече не са тази ценност, която са били. Хората предпочита да изчакат за момента на създаване на семейство, докато изградят себе си. Но ако този процес е по-дълъг, биологическата възможност за създаване на дете се намалява", обяснява професорът.

Той е на мнение, че индустриалната революция е големият спусък, който действа първонаално като бум на населението. По-късно обаче тези влияния отслабват, хората живеят по-дълго, но и раждат по-малко, допълни професорът.

Що се отнася до България, Ташев отговори на въпроса вярно ли е, че България е най-изчезващата нация на планетата: "Категорично не е вярно. България е в горната част на таблицата в Европа. През 2023 г. имахме 1,81 деца на една жена, през 2024 г. - 1,76. Чакаме данните за миналата година, но тенденцията е ясна. Освен това не е вярно, че това са резултатите на една етническа група. Ромските раждания намаляват, а българските се увеличават".

Спас Ташев: Миграцията силно допринася да се смекчи ефектът от отрицателния естествен прираст в страната

Професорът подчерта, че трябва целенасочена политика за подобряване на показателите, но и припомни, че само раздаване на пари за семействата не върши работа. В тази посока той даде като пример Унгария - страната, в която раздаването на пари не е дало положителни резултати.

Контекстът

Демографски преход представлява обяснение на голямата промяна в начина, по който хората се раждат и умират през последните 250 година. През него експертите правят опит да обяснят защо броят на населението на Европа, а и в голяма степен на почти целия развит свят, първо тръгва нагоре, после забавя ръста си, след което спира, а после дори намалява.

Какви са данните за едно цяло хилядолетие - от 1000 година до днес? Изборът е за такъв голям период, защото по този начин демографските тенденции се виждат много по-ясно.

Какво се случва в Европа? През 1000 година на континента са живеели 40 милиона души. Малко хора, много земя, труден живот - това е есенцията на съществуването тогава. До 1300 година населението на Европа се удвоява. Причината - по-доброто земеделие, което носи със себе си повече храна. Следва чумата - тя убива много хора, но до 1700 година Европа вече има над 130 милиона души. Само 100 години по-късно населението е вече 200 милиона. Това е началото на индустриалната революция и началото на онзи момент, в който продължителността на живота започва рязко да расте.

В началото на новото хилядолетие сме 730 млн. души. Но нещо се случва през 20-ти век и растежът спира. До 1960-те години жените в Европа имат средно по 2,8 деца на жена. От 70-те години населението бележи постоянен, тенденциозен и неизменен спад.

Днес на една жена в Европа се падат по 1,34 родени деца. Логичните обяснения са ясни - децата вече не са нужни на полето, образованието и жилищата са скъпи, жените учат и работят, правят се аборти, има контрацептиви.

