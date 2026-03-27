Германският външен министър заяви, че Съединените щати и Иран са водили непреки преговори и че представители на двете страни планират скоро да се срещнат в Пакистан.

„Според моята информация е имало непреки контакти и са направени приготовления за пряка среща. Това изглежда ще се случи съвсем скоро в Пакистан“, каза министър Йохан Вадефул пред радиото Deutschlandfunk.

„Нещо се случва и това е за добро. Изглежда, че първоначалните позиции вече са били разменени писмено чрез трети страни“, добави той пред телевизия MDR, като допълни, че досега рисковете от ескалация са надделявали над възможностите конфликтът да бъде овладян.

В понеделник Доналд Тръмп каза, че Съединените щати и Иран са провели много добри и продуктивни разговори за възможно решение, въпреки че Техеран отрече да са се водили преговори.

Вадефул подчерта, че според него разговорите са сериозни: „Това е крехко начало, но все пак е начало“.

Той определи новината като „първи знак за надежда и доверие“. Според него държавният секретар на САЩ Марко Рубио вероятно ще даде по-подробна информация по темата при срещата на външните министри от Г-7 във Франция в петък.

В същото време Вадефул отбеляза, че подобни въпроси не бива да се обсъждат прекалено публично. Той също така потвърди готовността на Германия да съдейства за сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток след края на войната.

„Както винаги сме казвали, след като тази война приключи, Германия е готова да обмисли дали може да помогне за гарантиране на сигурността на корабоплаването в протока. Но първо трябва да стигнем дотам“, заяви той.

