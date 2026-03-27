Началникът на затвора в София беше освободен от длъжност. Борислав Чорбански сам подал заявление и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов го одобри.

Подаването на оставката идва, след като дисциплинарното производство срещу Чорбански бе прекратено поради липса на достатъчно доказателства за извършено нарушение.

За изпълняващ функциите началник на затвора в София със заповед на главния директор на ГД "Изпълнение на наказанията" е определен главен инспектор Росен Димчев. Досега тох беше заместник на Чорбански.

