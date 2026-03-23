Служебният министър-председател Андрей Гюров се запозна с данните по два сигнала, свързани с възможно опорочаване на процедурата за избор на нов европейски прокурор. Това съобщиха от Министерския съвет.

Материалите бяха предоставени от Георги Георгиев от Гражданско сдружение „България обединена с една цел“ (БОЕЦ) по време на среща в Министерския съвет.

Всички данни от двата сигнала ще бъдат изпратени за проверка в Министерството на правосъдието и в това на вътрешните работи, пише в публикация на МС.

Припомняме, че миналата седмица от Правосъдното ведомство казаха, че служебният министър Андрей Янкулов създава работна група, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ на постъпили документи от сдружение БОЕЦ.

