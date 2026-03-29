Подадени са над 12 800 заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишаването на цените на горивата. Данните са на Министерството на труда и социалната политика към петък.

Това беше първата мярка на служебния кабинет, насочена директно към гражданите.

Заради кризата в Близкия изток: Кабинетът представи пакет от мерки за 100 млн. евро

Статистиката показва, че средно на час се подават по около 500 заявления. Агенцията за социално подпомагане, където постъпват заявленията, отчита и пикови часове с над 1000 подадени на час.

Припомняме, че лицата, на които са изплащани социални помощи през месеците януари и февруари не подават заявления. Компенсацията за тях ще бъде предоставена служебно.

