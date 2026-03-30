В горите на Родопите по това време на годината все по-често могат да се срещнат глухари, танцуващи своя размножителен танц. Това съобщават от Южноцентралното държавно предприятие в Смолян. Директорът инженер Здравко Бакалов показа как изглеждат мъжките глухари, докато „пеят” своята песен.

Брачните игри на глухарите са изключително интересни, макар че много рядко човек има възможност да види това. Танците се изпълняват на потайни места в стари иглолистни гори, наречени токовища. Мъжките птици се събират и започват да „пеят“ (токуват) още преди изгрев слънце, привличайки вниманието на женските. Песента им е странен звук, който специалистите определят като „чукане, плюкане и брусене”. При тихо време може да се чуе на разстояние до 200-300 метра.



Глухарят е важен показател за здравето на горските екосистеми и богатството на биоразнообразието. Държавните ловни и горски стопанства се грижат за опазването на този рядък вид, всъщност един от най-застрашените у нас. А родопските гори са дом на най-голямата популация на глухар в България. Човешките дейности около токовищата се съобразяват с размножителния период и нуждите на вида, за да се осигури спокойствие и благоприятна среда, уточняват от ЮЦДП-Смолян.



