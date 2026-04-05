Областният управител Валентин Михайлов: Денонощно следим обстановката, очаква се интензивно снеготопене

Към 8:15 ч. днес язовир „Ал. Стамболийски“ отчита притоци от 130 куб. м/сек, при среден приток 107 куб. м/сек. Водният стълб е 80 см, а общият обем на водоема достига 215,01 млн. куб. м. Разходът от язовира е 25,7 куб. м/сек.

Вследствие на валежите през последните дни реките Янтра и Росица са повишили значително нивата си. Река Янтра се е доближила до критичната си кота, като в района на село Каранци водното ниво е достигнало 4 метра. След спирането на дъждовете обаче се отчита тенденция към спад. По-сериозна остава ситуацията при река Росица, която през нощта срещу 5 април е излязла от коритото си и е заляла мост в района на Павликени.

Река Росица заля мост край Павликени (СНИМКИ+ВИДЕО)

Няма наводнени къщи, ниви и пътища. Продължава денонощното наблюдение на водоемите, защото заради високите температури се очаква интензивно снеготопене по планинските части на региона“, областният управител Валентин Михайлов.

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking