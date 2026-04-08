В Лондон нов тип кулинарно изживяване съчета храна, звук, светлина и аромат, като превърна вечерята в истинско сетивно пътешествие.

Проектът „Теория на кулинарията“ подложи посетителите на серия от сетивни експерименти. От слушане на звуци през слушалки, които промениха възприятията за топло и студено, до взаимодействие с различни текстури и аромати, докато дегустираха напитки.

Самите ястия също бяха част от цялостната концепция. Едно от тях включваше салата с медуза, поднесена под облак от дим и специално подбрана музика, която засили вкусовото възприятие.

Редактор: Мария Барабашка