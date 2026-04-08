Ще поскъпнат ли още основни стоки заради горивата и глобалното напрежение коментират в ефира на "Здравей, България" енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров, финансовият журналист Стефан Антонов и финансистът Левон Хампарцумян.

Според енергийния експерт Мартин Владимиров все още е рано да се прогнозира сериозен спад на цените на горивата. По думите му спадът, който виждаме в момента, е на пазара на финансовите деривати, докато на физическите пазари на суров нефт и на петролни горива има изключително голям недостиг. "Кризата на петролните пазари ясно показва, че страните, които зависят повече от вноса на изкопаеми горива, са по-уязвими, а тяхната индустрия е по-малко конкурентоспособна. При такива шокови ситуации ефектът върху цените на енергията са много по-чувствителни и резки. Това, което трябва да променим, е начинът, по който произвеждаме и потребяваме енергия", коментира Владимиров.

Финансистът Левон Хампарцумян заяви, че има несигурност и непредсказуемост. По думите му трудно може да се каже какво точно ще се случи в тази ситуация. "Пазарите остойностяват тази несигурност, като скачат нагоре. Но дори утре всичко да се стабилизира, ще отнеме време чисто технологично, докато физическите пазари се възстановят. За една голяма рафинерия, която е спряла работа, може да отнеме месеци, докато влезе отново в индустриален производствен режим, дори да не е бомбардирана", коментира той.

Според финансовия журналист Стефан Антонов инфлацията е висока и в момента излиза извън контрол. "Още преди да започне военният конфликт, данните за ДДС като приходи в бюджета показаха, че той расте с 13% през януари спрямо миналия януари и с 22% през февруари спрямо миналия февруари. Имаме висока инфлация още преди конфликта, той я ускорява. Ако в един момент се стигне до споразумение, може да очакваме ценовият ефект от този конфликт да отпадне. Ако няма успокояване, трябва да си мислим за нещо много по-сериозно - че светът, който познаваме, вече се променя и има много голяма геополитическа несигурност", каза Антонов.

Той коментира още, че в потребителската кошница се наблюдава движение на цените, като основно плодовете и зеленчуците поскъпват сериозно.

"Временното примирие между САЩ и Иран е първото позитивно нещо от началото на конфликта. То е доста полезно и показва, че има диалог. Самият президент Тръмп посочи, че вече има някаква преговорна рамка и конкретни точки, което също е позитивен знак. Въпреки възможността за дългосрочен мир, ще има задържане на цената на петрола, тъй като има доста проблеми, които трябва да бъдат решени, включително забавените доставки, които трябва да бъдат компенсирани". Това каза в студиото на "Твоят ден" енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, износители и превозвачи на горива коментира цените на колонките преди да започне конфликтът. "Цените бяха около 1,25 евро за дизела, бензинът беше около 1,20 евро. Сега вече има доста по-голямо увеличение. Загубите за бранша също са значителни от това, че имаме много свити маржове на печалба, което означава, че трябва да има някаква компенсация. Ако се работи през 2 евроцента, а оперативните разходи са 7 евроцента на литър, значи имаме 5 евроцента загуби на всеки един продаден литър в рамките на последните 40 дни", коментира той.

"Ако нещата се успокоят, съвсем нормално е в рамките на месец-два да виждаме пак тези цени от около 80 долара за барел. Това е цена, която удовлетворява всеки един на пазара - както производителите и преработвателите, така и търговците и крайните потребители", допълни Хаджидимитров.

