Жителите и гостите на столицата ще могат да оставят автомобилите си безплатно в зоните за почасово платено паркиране по време на великденските празници. От Център за градска мобилност съобщиха, че „синята“ и „зелената“ зона няма да работят в продължение на четири дни.

Без таксуване ще се паркира от Разпети петък до втория ден на Великден включително. Ограниченията за платено паркиране отпадат на 10, 11, 12 и 13 април, когато шофьорите няма да трябва да изпращат SMS или да заплащат престой чрез мобилно приложение.

След края на празничните дни режимът на работа на синята и зелената зони ще бъде възстановен по обичайния график.

От Център за градска мобилност напомнят, че въпреки временното отпадане на таксуването, водачите трябва да спазват правилата за престой и паркиране. Забранено остава спирането на места, които затрудняват движението, пред входове на жилищни сгради и гаражи, върху тротоари без разрешение, както и в близост до кръстовища и пешеходни пътеки.

