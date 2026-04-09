Във връзка с посрещането на Великден – Възкресение Христово, Столичната община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11 срещу 12 април 2026 г. Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч..

Метрополитен:

Линии 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути

Линия 3 – на интервал от 20 минути

Автобусни линии:

№ 64 и № 72 – на 50 минути

№ 73 и № 83 – на 65 минути

№ 85 – на 70 минути

Тролейбусни линии:

№ 2 – на 50 минути

№ 7 – на 45 минути

№ 9 – на 40 минути

Трамвайни линии:

№ 5 – на 30 минути

№ 7 – на 40 минути

№ 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)

№ 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)

№ 11 и № 18 – на 60 минути

№ 20 и № 22 – на 50 минути (в синхрон)

