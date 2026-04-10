Императорският пингвин е включен в новия Червен списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN), след като учените отчитат бързо влошаване на условията в Антарктида заради климатичните промени. Решението поставя емблематичната птица в категория „застрашен“, като се очаква популацията ѝ да намалее наполовина до 2080 г., предава БТА.

Основната причина е ускореното затопляне и отстъплението на морския лед, който е жизненоважен за вида. „Това е вид, който е тясно свързан с многогодишния морски лед“, обясняват изследователи от френския Национален център за научни изследвания (CNRS), като подчертават, че от 2016–2017 г. насам се наблюдава значително намаляване на ледените площи около Антарктида.

Глобалното затопляне може да се окаже фатално за императорските пингвини

Според учените именно изчезването на стабилната ледена повърхност застрашава размножаването на пингвините, които снасят и отглеждат малките си върху лед. При преждевременно топене пиленцата могат да загинат, а хранителната верига също се нарушава, тъй като основната им храна - крил, риба и калмари, зависи от ледената екосистема.

„Без рязко намаляване на емисиите на парникови газове популациите ще намаляват бързо през този век“, предупреждават от IUCN. Експертите определят императорския пингвин като „сентинелен вид“, който показва в реално време последиците от климатичните промени върху планетата.

Учените отбелязват още, че колониите се опитват да се адаптират, като се придвижват към сушата, но темпът на климатичните промени е твърде бърз. В същото време IUCN предупреждава, че и други антарктически видове, включително морски бозайници, също са под натиск заради затоплянето на океаните и намаляването на хранителните ресурси.

