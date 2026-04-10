Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вероятно е настоявала за облекчаване на санкциите върху износа на петрол, за да улесни продажбата на европейските активи на „Лукойл“. Той подчерта, че очаква санкциите срещу руския петролен сектор да бъдат напълно възстановени след последните събития в Близкия изток, съобщи „Укринформ“.

„Сега наблюдаваме примирие в Близкия изток и Персийския залив. Очаквам санкциите срещу руския петрол да бъдат върнати в пълен обем. В противен случай всеки ден ще засилва убеждението ми, че става дума за руска стратегия - използване на ситуацията като претекст за облекчаване на ограниченията и възможност за продажба на активи на „Лукойл“. Нашата оценка беше, че при пълни санкции в рамките на 6 до 12 месеца компанията би изпаднала в затруднение“, посочи Зеленски.

По думите му става въпрос за около 20 обекта в Европа, включително рафинерии в България и Румъния, които или не функционират пълноценно, или не генерират приходи за Русия.

„Ако анализът ни е верен, санкциите са били частично облекчени, за да се даде възможност за продажба на тези активи. Ако това не е така, очаквам връщане към по-строг режим, защото именно енергийните приходи финансират войната и трябва да бъдат ограничени“, добави той.

Зеленски припомни, че на 22 октомври 2025 г. САЩ са наложили санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ заради липса на напредък от страна на Русия към мирен процес. След това компанията е започнала да търси купувачи за международните си активи. Сред потенциалните кандидати са саудитската „Мидад Енерджи“, както и консорциум с участието на „Шеврон“ и „Куантум Енерджи Партнърс“. По-късно „Лукойл“ е подписал споразумение с американската „Карлайл“ за продажбата на международното си подразделение, оценявано на около 22 млрд. долара.

В България компанията управлява рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, най-голямата на Балканите, като след назначаването на особен управител държавата засили контрола върху дейността ѝ. В Румъния „Лукойл“ притежава рафинерията „Петротел“, бензиностанции и права за проучвания в Черно море, а в Нидерландия участва в рафинерията „Зееланд“ в партньорство с „ТоталЕнержи“.

