Необичаен инцидент привлече вниманието на минувачи в района на Орлов мост, след като лек автомобил се озова в пешеходния подлез.

По първоначална информация колата се е спуснала по стълбите без шофьор зад волана. Най-вероятно превозното средство е било оставено без надзор, а ръчната спирачка не е била дръпната или е поддала, което от своя страна довело до инцидента.

За щастие, няма данни за пострадали хора. На място пристигнали екипи на полицията, които обезопасили района и изясняват обстоятелствата около случилото се. Блогърът Христо Блажев разказа, че е чул грохот и скърцане на метал, а впоследствие видял автомобила да се спуска по стълбите.

Случаят предизвика интерес сред гражданите заради необичайния начин, по който автомобилът е попаднал в подлеза.

Редактор: Цветина Петкова