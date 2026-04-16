Предизборната кампанията беше скучна, безсмислена и без отговори на въпроси. Политиците трябва коренно да преосмислят начина, по който комуникират с избирателите. Около това мнение се обединиха в дните преди парламентарния вот комуникационните експерти Диана Дамянова и Георги Куртев. В ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS те коментираха отминаващата предизборна кампания, на какво заложиха в нея основните партии и коалиции и възможните варианти за управление.

"Във всяка кампания, в която се появи нов играч на политическия терен, има някакво повдигане на активността", каза Дамянова. Експертът смята обаче, че избирателната активност ще се запази в познатите ни граници. "За да очакваме подем на избирателната активност, както в Унгария, трябва да има политически играчи като техните, а такива не виждам у нас", коментира още тя.

Набира ли сила предизборната кампания и какво доминира в политическото говорене

По думите ѝ активността зависи от това дали протестът през декември е бил органичен, или възбуден. "Не съм виждала такова загасване на политическия ентусиазъм, а причините за това са политически. Тези, които успяха да свалят правителството, трябваше да искат избори за един месец, а не за пет, докато ентусиазмът все още съществуваше", каза още експертът.

"Предизборна кампания не се прави за 30 дни, а за четиригодишен мандат сред избирателите. За съжаление, в момента, в който изборите свършат, почти никой не ходи при избирателите си", заяви Георги Куртев. По думите му политиците се притесняват от истинската отчетност, когато се изправят пред избирателите. "Затова виждаме цялата тази палитра от еднаквост, която не дава отговор на важните въпроси и каква е истински дългосрочната визия на партиите", посочи още комуникационният експерт.

"Видяхме примера в Унгария - Петер Мадяр обиколи близо 600 града за две години, за да се среща с хора и да ги убеждава какво трябва да се случи. Не виждам лидерите у нас да действат по този натурален начин", заяви Куртев.

Той коментира още, че истинската политика се случва тогава, когато пускаш бюлетината си в изборния ден. "Важно е младите хора, които искат да са политически ангажирани, да разберат това", каза още експертът по комуникации.

Редактор: Ивета Костадинова