Турските власти задържаха над 160 души по обвинения, вариращи от разпространяване на подвеждаща информация до възхваляване в интернет на двете стрелби в училища, които се случиха тази седмица, съобщи министърът на правосъдието Акън Гюрлек.

Гюрлек заяви, че 95 души са били задържани, а още 35 заподозрени се издирват. Достъпът до 1104 профила в социалните мрежи е бил блокиран, написа той в публикация в X.

Министърът каза, че разследващите са идентифицирали профили, насочени към училища и съдържащи намеци за възможни атаки. Той добави, че са задържани 67 потребители, свързани с подобни публикации, насочени към 54 училища, предаде АФП.

Едната атака се случи на 15 април в Кахраманмараш и бе извършена от 14-годишен ученик, а другата, на 14 април в гимназия на 200 километра по на изток - доведе до 16 ранени.

Подобни инциденти са рядкост в Турция, но събитията от последните дни предизвикаха силно обществено недоволство.

Редактор: Ивета Костадинова