Спряно е движението по пътя Смолян - Пампорово, в района на местността "Райковски ливади", заради сериозно пропадане на пътното платно, съобщиха от Областното пътно управление. Инцидентът е засегнал участък с дължина около 70 метра. По цялото му протежение са видими пукнатини по асфалтовата настилка. Земната маса продължава да се движи, а процепите - да се разширяват. Деформацията обхваща и двете пътни ленти, което прави трасето напълно непроходимо.

Свлачище затвори част от АМ „Струма“

Кадри от момента на пропадането на пътя бяха публикувани от Стефан Сабрутев в пост в социалната мрежа Facebook.

Мястото е обезопасено и ясно сигнализирано. Движението в района е преустановено заради активизирането на свлачищните процеси, като е въведен обходен маршрут през прохода Превала и село Стойките.

Властите призовават водачите да избягват маршрута и да използват обходни пътища, като шофират с повишено внимание в целия район.

