83 570 кутии контрабандни цигари задържаха служителите от Митница Пловдив на граничния преход "Капитан Петко войвода". Сред недекларираната стока е имало и 4000 кг хладилен агент.

Контрабандата е открита при проверка на товарен автомобил с турска регистрация, влизащ в страната от Гърция през граничния преход "Капитан Петко войвода".

Бившият шеф на митницата в Пловдив отива на съд заради случая с контрабанда на цигари

Шофьорът – турски гражданин, представил документи за превоз на перилни препарати, мокри кърпи и части за климатици от Турция за Австрия.

Снимка: Пресцентър Агенция "Митници"

Откритите цигари са от три различни марки, с чужд акцизен бандерол, както и 400 бутилки, всяка по 10 кг газ - хладилен агент. Недекларираните стоки са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цвета Лазаркова