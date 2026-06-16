Седем осиротели бебета вълци получиха втори шанс за живот в Турция. След като са открити сами в дивата природа, малките са били настанени в център за рехабилитация на диви животни, където ветеринари се грижат за тях.

Според специалистите най-вероятно те са останали без майка, която е загинала по неизвестни причини. Надеждата е след няколко месеца бебетата отново да се завърнат в естествената си среда.

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„Гражданин намери седемте бебета вълци и веднага ни ги доведе. Изследвахме ги внимателно и за щастие не открихме патологични проблеми. Смятаме обаче, че майка им е загинала. Нямаме представа как и защо. Захранихме ги със специално мляко, те бяха много дехидратирани и изтощени, погрижихме се за тях, сложихме им и необходимите ваксини. Три от малките са в интензивно отделение и се нуждаят от специално лечение”, разказа Елгин Орджум Узунлу, ръководител на Катедрата по болести и екология по дивите животни в университета „Диджле”.

Той допълни, че вълчетата ще останат в центъра още един или два месеца, защото се нуждаят от постоянни грижи.

Редактор: Цвета Лазаркова