Дете, придвижващо се с тротинетка, се вряза в автобус на градския транспорт във Варна. При инцидента са пострадали както самото то, така и жена, пътувала в превозното средство.

По информация на полицията малолетното дете е изскочило от път без предимство и се е блъснало директно в движещия се автобус.

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В резултат на удара то е със счупена лопатка. Настанено е в отделение по травматология, без опасност за живота.

Пострадалата пътничка от автобуса е с порезна рана на главата и с контузии на гръдния кош и рамото. След обстоен преглед тя е била освободена за домашно лечение.