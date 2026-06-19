Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест в петък на площад "Батенберг". Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината - позволили са скок на цената на застраховката "Гражданска отговорност" за мотопеди и мотоциклети.

Работна група в КФН ще разработи нов режим на сезонна застраховка за мотоциклети

Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в икономическата комисия на парламента. Тогава им беше обещано, че КФН ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите.

Редактор: Дарина Методиева