„Икономическа полиция” влезе в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. По информация на очевидци органите на реда са претърсили различни структури на висшето училище.

Властите са извършили проверки в кабинети и административни помещения, откъдето са иззети документи. Според неофициална информация интересът на разследващите е насочен към дейности, свързани с управлението на проекти.

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От ръководството на университета излязоха с официална позиция, в която посочват, че към момента не разполагат с информация от компетентните институции за причините за акцията и евентуално повдигнати обвинения. От висшето училище отказват да коментират неофициалните хипотези в медиите, позовавайки се на уважението към институциите, следствената тайна и презумпцията за невиновност.

Оттам подчертават, че оказват пълно съдействие на разследващите органи и са осигурили необходимия достъп до документи и информация.

„Пловдивският университет винаги е спазвал стриктно националното и европейското законодателство, както и всички приложими правила за прозрачно, законосъобразно и целесъобразно изразходване на публични средства. Управлението на научноизследователските програми е обект на постоянен вътрешен контрол и регулярни външни одити”, заявяват още от ректората.

Очаква се през следващите дни прокуратурата и МВР да дадат повече информация за мащаба на операцията и предмета на разследването.