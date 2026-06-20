Потомци на Тодор Каблешков се събират днес в Копривщица по повод 175 години от рождението на видния български революционер.

Годишнината съвпада с 150 години от Априлското въстание и 150 години от гибелта на Каблешков, който загива през знаковата 1876 г.

Историята на наследника на Тодор Каблешков

Подготвена е богата програма в памет на българския революционер. Началната точка на събитията в Копривщица е гробът на революционерът, където вече са поставени и първите цветя.

В родната му къща днес, след 10-годишна пауза, отново ще се съберат голяма част от неговите наследници, които идват от различни краища на страната, за да припомнят неговото дело. Ще бъдат представени и за първи път документи, свързани с неговия живот.