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Ще бъдат представени за първи път документи, свързани с живота и рода на видния български революционер
Потомци на Тодор Каблешков се събират днес в Копривщица по повод 175 години от рождението на видния български революционер.
Годишнината съвпада с 150 години от Априлското въстание и 150 години от гибелта на Каблешков, който загива през знаковата 1876 г.
Историята на наследника на Тодор Каблешков
Подготвена е богата програма в памет на българския революционер. Началната точка на събитията в Копривщица е гробът на революционерът, където вече са поставени и първите цветя.
В родната му къща днес, след 10-годишна пауза, отново ще се съберат голяма част от неговите наследници, които идват от различни краища на страната, за да припомнят неговото дело. Ще бъдат представени и за първи път документи, свързани с неговия живот.
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