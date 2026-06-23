Временно е спряно движението по автомагистрала „Тракия“ при км 283 в двете посоки заради силно задимяване от горящи сухи треви в близост до пътното платно. Всички автомобили изчакват на място.

Движението се регулира от пътна полиция. На място работят дежурни екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол, които гасят огъня.

Изгорял тир затруднява движението по „Тракия“

Сигналът за инцидента е подаден около 14:20 часа. По първоначални данни пожарът е възникнал след самозапалване на спукана гума на полуремарке на товарен автомобил.