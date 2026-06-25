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НОИ разглежда проектобюджета на Държавното обществено осигуряване
Надзорният съвет на Националния осигурителен институт разглежда проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. Той предвижда разходи от над 15 млрд. евро за пенсии и социални плащания, или над 10 на сто от брутния вътрешен продукт.
От 1 юли всички пенсии ще бъдат осъвременени със 7,8% по швейцарското правило. Така средната пенсия ще достигне 543 евро. "Увеличението в пенсиите е с 45 евро повече в сравнение с миналата година", заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
Тя добави: "Всички пенсии и социални плащания ще бъдат обезпечени без забавяне и ще бъдат изплащани в рамките на цялата година".Редактор: Дарина Методиева
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