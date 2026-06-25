Снимка: Спопкадър/ Видео: "Моята новина"
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В района се е образувала тапа
Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрала "Струма". Катастрофата станала до Суходол, при разклона за Бучино. Превозното средство спукало гума преминало през мантинелата в насрещното. По неофициални данни тирът спукал гума. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е с болки в гърдите.
Катастрофата станала малко след 13 ч. Бяха публикувани видеа във Facebook групата "Катастрофи в София". В района се е образувала тапа.
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Движението при км 4 на АМ "Струма", в посока София, е временно ограничено. Трафикът към Перник се осъществява в една лента. Обходният маршрут за леки автомобили е от пътен възел "Даскалово" – Владая – София. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция".
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
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