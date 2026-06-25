Радостно събитие отбелязаха в зоопарка в Бургас, където на бял свят се появи бяло двугърбо камилче. Щастливите родители са Кали и Фреди – кафяви двугърби камили от вида бактриан.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Малкото е женско и впечатлява с бялата си окраска – истинска рядкост при този вид. Двугърбите камили са сред застрашените животни, а раждането на бяло камилче е още по-необичайно събитие, което предизвиква интерес както сред специалистите, така и сред посетителите на парка.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Две пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас

Това е първото камилче, родено в бургаския зоопарк. По думите на стопаните му, появата му е дългоочаквана и особено вълнуваща. Малката питомка се развива отлично, расте здрава и любопитна, като все по-смело опознава заобикалящата я среда. Тя внимателно наблюдава майка си и бързо усвоява характерните за вида поведенчески навици.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Бебетата на двугърбите камили се раждат след бременност от около 13 месеца. Обикновено още в първите часове те могат да се изправят на крака и да следват майка си. В началото се хранят основно с кърма, която им осигурява необходимите хранителни вещества за бърз растеж и добро развитие.

Засега новороденото все още няма име и осиновител. От зоопарка споделят, че предстои да бъде избрано подходящо име за малката красавица, а интересът към нея вече е огромен.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Интересен факт е, че възрастните двугърби камили сменят гъстата си зимна козина всяка пролет и лято. Линеенето протича постепенно, което позволява на животните да се адаптират към променящите се климатични условия и да поддържат оптимална телесна температура. След като старата козина падне, израства нова, която да ги предпазва през следващия студен сезон.

Посетителите вече могат да наблюдават новия обитател и да станат свидетели на първите му стъпки.