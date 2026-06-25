След мощните земетресения, разтърсили Венецуела на 24 юни 2026 г., властите в страната обявиха извънредно положение и предприеха редица мерки за сигурност.

Сред тях е временното преустановяване на работата на международните летища, както и ограничения върху част от транспортната и комуникационната инфраструктура. Това съобщиха от българското Министерство на външните работи.

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По информация на местните власти са засегнати телекомуникационните услуги, железопътният транспорт и метрото, като в редица райони продължава оценката на щетите след трусовете.

До този момент няма данни за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията. Българските институции следят развитието на ситуацията и поддържат контакт с дипломатическите ни представители в региона. Очаква се допълнителна информация от посолството на България в Бразилия, което отговаря и за отношенията с Боливарска република Венецуела.

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Редактор: Цветина Петкова