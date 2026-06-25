Министър-председателят Румен Радев ще участва в петата Конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна. Тя ще се състои днес в полския град Гданск.

В международния форум ще участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, на финансови институции и на бизнеса. Във фокуса на срещата ще бъдат подходите за следвоенното възстановяване на Украйна, на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона.

Румен Радев: Подкрепяме Украйна, но спираме помощите за Киев

Редактор: Дарина Методиева