Американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви, като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ. Държавният глава обаче не уточни колко са загиналите.

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 км западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

Земетресение с магнитуд 7,5 във Венецуела. Срутени са множество сгради, има загинали и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

"САЩ са готови! Искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели", добави президентът на САЩ.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес благодари на американския си колега за заявената готовност за помощ. Тя информира, че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове.

Редактор: Станимира Шикова