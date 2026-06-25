Малко над 5 милиарда и 256 милиона евро са средствата в проектобюджета за 2026 г., предвидени за Здравната каса. Надзорният съвет към НЗОК прегледа и прие единодушно предложението на държавата за парите за здраве.

Увеличението на парите за здраве тази година е с 8,5 на сто спрямо заложените средства за 2025 г. И в приходната, и в разходната част средствата, които се предвиждат, са над 412 млн. евро.

За държавните служители в сектор здравеопазване ще важи промяната, която Министерството на финансите въведе, а именно осигуровките на служителите да се поемат и от самите тях, като съотношението ще е 80 към 20, а поетапно то ще стигне до съотношение 60 към 40.

По-високи осигуровки и по-скъпи винетки в Бюджет 2026

Увеличение има както в болничната помощ, така и за лекарства.