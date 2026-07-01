Огромен пожар избухна този следобед край пътя за Калотина в близост до столичния квартал „Люлин”. Горяха халета за преработка на пластмаса на улица „Банско шосе“ в квартал „Република” в София. Това потвърдиха за NOVA от пожарната.

Сигналът за пожара е получен в 16:30 ч. Изпратени са 6 противопожарни автомобила с екипи от СДПБЗН. Изпратен е и един химически автомобил и една линейка. Районът веднага е отцепен. При пристигане на място екипите установяват, че горят две халета на фирма, която се занимава с рециклиране. На кадри, разпространени от очевидци, се вижда голям облак черен дим.

Работниците са изведени от базата. Няма пострадали. По данни на мобилните екипи на регионалната екоинспекция няма замърсяване на въздуха в степен, която да е опасна за хората. Площта на халетата, които горят, е около 2000 квадратни метра. Не са засегнати близки постройки.

По първоначална информация, дадена от управителя на дружеството, при компостиране на част от отпадъците се е получило възпламеняване. Има подозрение, че се е възпламенила батерия.

Пожарът е локализиран, съобщи кметът на район „Люлин” Георги Тодоров.

„В 16:30 ч. получихме сигнал за това, че в базата за разделяне на отпадъци има горене. На място са изпратени два екипа. Те виждат, че площта на обхванатите горивни материали е доста голяма. Потърсили са помощ. Към настоящия момент имаме осем екипа на място, със съдействието на екипи от аварийното звено на Столична община. Пожарът е в рамките на периметъра, който е заварен. Няма застрашени съседни обекти и граждани, няма пострадали. Мобилна лаборатория замерва концентрацията на вредни газове“, обясни за NOVA ст. комисар Веселин Гетов от Столична дирекция ПБЗН.

„Видимо има нов водопровод, но се оказа, че няма достатъчно водоснабдяване. Така че сме организирали водоснабняване с подвозване, потърсихме и съдействието на Столична община да ни осигурят водоноски“, каза още той.

„Ние сме през един парцел, не сме видели как почна точно. Естествено ни притеснява”, заяви жител на района.

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Все още няма информация за причината за пожара. Това написа по-рано в профила си във Facebook кметът на район „Люлин” Георги Тодоров. „Моля гражданите да стоят на разстояние от пожара. Препоръчва се при задимяване в квартала да не се отварят прозорците, а при излизане навън да се носи маска или плътен шал. Имайте предвид, че в складовете се съхраняват пластмасови и други отпадъци, които при горене отделят токсични съставки. Затова бъдете нащрек и следете своевременно обстановката”, призова Тодоров.

Снимка: Facebook група „Люлин”, Надежда Дойчева

По-късно кметът на "Люлин" публикува във Facebook, че много граждани му сигнализират за миризма из целия район. "Много граждани ми сигнализират за миризма из целия район "Люлин". Отправяме препоръка да не се излиза навън и да се затворят прозорците в домовете. В случай, че излизането е наложително, носете маска или плътен шал! Въпреки че пожарът върви към потушаване, все още има дим, който вятъра носи към "Люлин"! Благодаря на пожарникарите за всеотдайната им работа!", посочи Георги Тодоров.

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA