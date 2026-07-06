Засилено полицейско присъствие има в ромския квартал на Асеновград след масово спречкване между представители на две местни фамилии. В него са участвали около 250-300 човека - те не са имали контаст помежду си, а са хвърляли различни предпреми, при спречкването 12 души са простреляни с възушна пушка. Те имат леки повърхностни наранявания, прегледани са и са освободени. Един служител на реда е леко пострадал.

Инцидентът е станал около 1 сутринта, когато на спешния телефон 112 е постъпил сигнал за конфликт между група хора в квартала. Пряко физическо съприкосновение между тях не е имало. Веднага на място са изпратени служители на реда.

Масовото спречкване се е случило пред полицейски патрул, затова комисарят определи действията на представителите на двете фамилии като „дръзки и цинични”.

В петък същите две фамилии са нарушили обществения на ред. Полицията е задържава двама, образувани са досъдебни производства за закана за убийство. Въпреки мерките – разполагане на автопатрул, на районното управление, масовите нарушения на обществения ред не са спрели спрели. След снощното спречване са задържани общо 4 души. Установени са още трима, предстои тяхното задържане. Всички извършители са криминално проявени, повечето са осъждани. Причината за конфликта е междуличностно противопостяване, няма конкретен характер.

Комисарят допълни, че двете фамилии живеят в жилищни постройки, като някои са общинска собственост, а другите нямат статут. Става дума за незаконни постройки.

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В отговор на ситуацията тази сутрин в района са разположени допълнителни екипи на полицията и жандармерията. На място е пристигнало и Зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред. От полицията уверяват, че ситуацията вече е спокойна и няма данни за ново напрежение. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.