Тежка катастрофа между лек автомобил и бус отне живота на човек и рани други участници в движението на автомагистрала „Хемус“ край Шумен, съобщиха от полицията.

Пътният инцидент е станал в участък от магистралата, където в момента се извършват ремонтни дейности. След подадения сигнал към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Катастрофа и горяща кола спряха движението по „Хемус“ в Шуменско (СНИМКИ)

Заради произшествието е въведена временна организация на движението по магистралата в посока Варна и към вътрешността на страната в отсечката между Шумен и Нови пазар. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, а на място полицейски екипи регулират трафика.

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Снимки: Деян Герговски

Причините за катастрофата се изясняват. От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация и да бъдат особено предпазливи в районите с ремонтни дейности.