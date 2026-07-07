DARA получи най-високото отличие на община Аврен – званието „Почетен жител“. Решението за удостояването ѝ беше взето непосредствено след сензационния ѝ успех на международния музикален конкурс „Евровизия“, а днес звездата лично прие почетния знак от кмета на общината Емануил Манолов.

Певицата беше посрещната с бурни аплодисменти от своите почитатели. Кметът Манолов подчерта значимия принос на певицата към популяризирането на българската култура и музика на световната сцена.

Община Аврен дава имот на DARA на морето

Като част от признанието, община Аврен дари на Дара общински парцел в живописното село Близнаци.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA