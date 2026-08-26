Опасна тенденция в социалните мрежи предизвика тревога във Великобритания и Ирландия. Млади хора заснемат как шофират с висока скорост, движат се срещу трафика и в някои случаи се опитват да провокират полицейски преследвания. След поредица от трагични инциденти властите засилват натиска върху социалните платформи да премахват подобно съдържание, пише британският „Гардиън“.

Клиповете често показват маскирани младежи в автомобили, ускоряване до високи скорости и рискови маневри. Самото пътуване няма конкретна цел - идеята е демонстрацията на дързост и нарушаването на правилата да привлече максимален брой гледания в TikTok и други социални мрежи. В някои случаи именно възможността да започне полицейско преследване допълнително увеличава интереса към видеата, посочва oщe „Гардиън“.

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Темата предизвика национален дебат в Ирландия след тежка катастрофа на 16 август в графство Килдеър. Петима тийнейджъри на възраст между 15 и 18 години загинаха, след като автомобилът, в който се намирали, се движел в обратната посока по магистрала M9 и се сблъскал челно с друга кола. Четиричленно семейство в другия автомобил беше тежко ранено.

По информация на „Гардиън“ загиналите младежи и преди са публикували видеоклипове с опасно шофиране. Случаят постави във фокуса не само поведението на младите водачи, но и ролята на социалните мрежи, които могат да превърнат рисковите прояви в начин за печелене на популярност.

Бившият ирландски полицай Лиъм Кавана обяснява пред изданието, че безразсъдното шофиране заради тръпката не е ново явление. Според него в миналото за някои младежи преследването от полицията е било допълнителна част от преживяването. Разликата сега е, че социалните мрежи дават публика от хиляди или дори милиони потребители и превръщат риска в съдържание за гледания.

„Гардиън“ цитира и специалиста по киберпсихология Мери Айкън, според която поведението в интернет може да засили склонността към поемане на риск. В основата на тази тенденция стои и стремежът към онлайн признание – участниците мислят за гледанията, реакциите и популярността, която могат да получат.

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Само дни след трагедията в Ирландия седем души загинаха при тежък сблъсък на пътя A66 край Мидълзбро във Великобритания. Автомобил, който се движел в насрещното след полицейско преследване, се ударил в полицейски автомобил. Загинали са петимата млади мъже в преследваната кола и двама полицаи.

Британските власти разследват обстоятелствата около катастрофата. Появиха се информации, че поне един от загиналите може да е участвал в заснемането на клипове с опасно шофиране, но полицията не е потвърдила връзка между конкретната катастрофа и създаването на съдържание за TikTok. Затова властите призоваха да не се правят прибързани заключения.

Двете трагедии обаче засилиха натиска върху социалните мрежи. Британското правителство поиска от платформите да премахват съдържание, което възхвалява или насърчава опасното шофиране. От „Даунинг стрийт“ заявиха, че подкрепят предприемането на твърди мерки, ако компаниите не изпълняват задълженията си.

Британският министър Люк Полард заяви, че платформите вече са били призовани да свалят съдържанието, което представя подобно поведение като нещо привлекателно. По думите му компаниите трябва да покажат, че могат сами да контролират съдържанието си, вместо алгоритмите им да носят гледания и финансови стимули на хора, които публикуват опасни прояви.

Британският регулатор Ofcom също следи случая. Съгласно Закона за онлайн безопасността платформите трябва да ограничават достъпа на деца до съдържание, насърчаващо опасни предизвикателства. Още през юли регулаторът започна разследване дали TikTok изпълнява задълженията си за защита на непълнолетните потребители.

Натиск има и в Ирландия. TikTok е бил поканен да даде обяснения пред парламентарната комисия по медиите във връзка с опасните видеоклипове, но компанията е отказала да се яви, позовавайки се на продължаващото полицейско разследване. Председателят на комисията Алън Кели определи отказа като „шамар“ за ирландското общество.

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От TikTok заявяват, че следят съдържанието, свързано със случая, и премахват клипове и профили, които нарушават правилата на платформата. Компанията твърди, че забранява съдържание, показващо действия, които могат да бъдат повторени от други хора и да доведат до сериозни физически наранявания, включително рисково шофиране.

На фона на трагедиите в Ирландия вече се чуват и призиви за по-тежки санкции. Сред обсъжданите идеи е умишленото движение в насрещното по магистрала да бъде третирано много по-сериозно от закона. Дебатът обхваща и начина, по който полицията преследва опасни водачи, както и необходимостта от превенция сред младите хора още преди рисковото поведение да се пренесе на пътя.

Редактор: Цветина Петкова