„Булгартрансгаз“ има нов изпълнителен директор. Начело на държавния газопреносен оператор застава Кирил Равначки, който сменя Владимир Малинов след повече от седем години начело на дружеството. Промяната вече е отразена на сайта на компанията и е вписана в Търговския регистър.

Равначки не за първи път поема управлението на „Булгартрансгаз“. Той временно ръководеше дружеството и през 2024 г., когато Малинов беше назначен за служебен министър на енергетиката в кабинетите на Димитър Главчев. От февруари 2023 г. Равначки е и член на Управителния съвет на газовия оператор.

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Новият изпълнителен директор има дългогодишен опит в сектора. Между 2019 и началото на 2023 г. той ръководеше „Газов хъб Балкан“, а преди това работи в „Булгартрансгаз“. В периода 2012–2018 г. заема различни позиции в компанията, сред които специалист във финансовото звено и директор на управление „Анализи и международна дейност“.

Рокадата обхваща и ръководството на „Газов хъб Балкан“ – дъщерното дружество на „Булгартрансгаз“, което управлява платформата за търговия с природен газ. След освобождаването си като изпълнителен директор на газопреносния оператор Владимир Малинов поема поста председател на Съвета на директорите на газовия хъб. Изпълнителен член на борда е Петя Иванова.

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Малинов беше начело на „Булгартрансгаз“ повече от седем години, с прекъсване през периода, в който заемаше поста служебен министър на енергетиката. Той беше част от правителството на Димитър Главчев от април 2024 г. до януари 2025 г., след което се върна в държавния газов оператор.

Редактор: Цветина Петкова