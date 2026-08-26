Снимка: БТА
Кирил Равначки сменя Владимир Малинов след повече от седем години начело на държавния газопреносен оператор
„Булгартрансгаз“ има нов изпълнителен директор. Начело на държавния газопреносен оператор застава Кирил Равначки, който сменя Владимир Малинов след повече от седем години начело на дружеството. Промяната вече е отразена на сайта на компанията и е вписана в Търговския регистър.
Равначки не за първи път поема управлението на „Булгартрансгаз“. Той временно ръководеше дружеството и през 2024 г., когато Малинов беше назначен за служебен министър на енергетиката в кабинетите на Димитър Главчев. От февруари 2023 г. Равначки е и член на Управителния съвет на газовия оператор.
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Новият изпълнителен директор има дългогодишен опит в сектора. Между 2019 и началото на 2023 г. той ръководеше „Газов хъб Балкан“, а преди това работи в „Булгартрансгаз“. В периода 2012–2018 г. заема различни позиции в компанията, сред които специалист във финансовото звено и директор на управление „Анализи и международна дейност“.
Рокадата обхваща и ръководството на „Газов хъб Балкан“ – дъщерното дружество на „Булгартрансгаз“, което управлява платформата за търговия с природен газ. След освобождаването си като изпълнителен директор на газопреносния оператор Владимир Малинов поема поста председател на Съвета на директорите на газовия хъб. Изпълнителен член на борда е Петя Иванова.
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Малинов беше начело на „Булгартрансгаз“ повече от седем години, с прекъсване през периода, в който заемаше поста служебен министър на енергетиката. Той беше част от правителството на Димитър Главчев от април 2024 г. до януари 2025 г., след което се върна в държавния газов оператор.Редактор: Цветина Петкова
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