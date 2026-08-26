Втората лабораторна проба за антракс в ловешкото село Стефаново е положителна, научи NOVA. Случаят вдигна на крак здравните и ветеринарните власти в региона, след като в неделя бяха констатирани медицински случаи със съмнения за заразяване. Инфекцията е засегнала семейство, консумирало заразено домашно месо.

Първоначално взетата проба от лицензирана лаборатория беше отчетена като отрицателна , но второто специализирано изследване категорично е потвърдило наличието на опасната бактерия.

От БАБХ съобщават, че в засегнатото стопанство има 205 животни. Проверката е започнала след получена на 24 август информация за приети в болница пациенти със съмнение за заболяването. Става въпрос за съпрузи, които са животновъди и собственици на два регистрирани обекта в село Стефаново – единият за отглеждане на говеда, а другият за овце. Собственикът е забелязал в стопанството с говеда признаци на заболяване при едно от животните, след което е предприел умъртвяването и разфасоването му. Месото е съхранявано във фризер, откъдето впоследствие са взети проби за лабораторно изследване, предават от БАБХ.

Още при възникване на съмнението стопанството е поставено под възбрана, като са предприети действия по дезинфекция на обекта, мястото на разфасоване и пасищата, използвани от животните. Съхраняваното във фризера месо е възбранено. Извършени са клинични прегледи на говедата и овцете в двата обекта. Не са установени отклонения в телесната температура, а животните са във видимо добро общо състояние.

След лабораторно потвърдения резултат и със заповед на изпълнителния директор на БАБХ започва ваксинация на животни и инвентаризация на обекти в селото. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период.

За късния следобед днес е свикана извънредна Епизоотична комисия към областния управител на Ловеч. Ще бъде взето и решение дали да бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП) и какъв ще бъде обхватът на действията по установяване и поставяне под наблюдение на всички контактни лица.

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека, уточняват от БАБХ. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите и конете.

БАБХ напомня на животновъдите, че при съмнение за заболяване следва незабавно да уведомят ветеринарния лекар на стопанството, който трябва да сигнализира областния ветеринарен инспектор. Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощния телефон на БАБХ 0700 122 99.