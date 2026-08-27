Как се е стигнало до опасния инцидент във Варна, при който клон падна върху дете? 13-годишното момиче е с мозъчно сътресение и хематом на челото. Случаят е от вечерта на 15 август, когато семейството излиза, за да гледа зарята по повод празника на града.

Майката на момичето е решена да съди общината и издирва свидетели на инцидента. Става дума за 5-метров изсъхнал клон, откъснал се от дърво на оживен булевард в кв. „Чайка“.

Майка на дете, ударено от паднал клон във Варна, ще съди Общината (СНИМКИ)

Валерия и нейната 13-годишна дъщеря се прибират след празника, когато чуват странен пукот. Секунди след това клон пада върху детето.

„Много бързо стана всичко. Един клон се отчупи от дърво и падна върху главата на детето ми и тя започна да пищи”, разказва Валерия.

Свидетели веднага помогнали и откарали майката и дъщерята в болница „Света Анна”. Там на детето са направени необходимите изследвания.

„Хоспитализираха я в неврохирургия за наблюдение. Към момента е на домашно лечение. От удара е с голям хематом на главата и мозъчно сътресение”, обясни Валерия.

„Към момента събирам все още доказателства. Ще подам жалба и смятам да заведа дело срещу общината”, каза майката.

Отчупилият се клон още е на мястото, където е паднал.

От NOVA потърсихме за коментар район „Приморски“, където се случва инцидентът. Оттам казаха, че в тази зона попадат чинари, повечето от които били над 60 години и в края на живота си, което създавало потенциална заплаха за гражданите. По време на ремонт на въпросния булевард миналата година, извършен от Община Варна, са били повредени и корените на някои от дърветата при полагане на бордюри и на тротоари.

От район „Приморски“ твърдят, че са предложили на голямата община да се направи пълно обследване на дърветата, тъй като това е в нейните правомощия. До момента обаче нямало предприети действия, допълват от районната администрация.

Потърсихме и Община Варна, но от там все още нямаме отговор.