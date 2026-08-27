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Заразеният мъж е пътувал до Италия
Първи случай на западнонилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив. Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести за периода 17–23 август.
Заразеният е 63-годишен мъж. В края на юни той е пътувал до Италия, а месец по-късно е бил на почивка в Китен. След завръщането си е развил симптоми на инфекцията - висока температура, мускулни болки и неврологични оплаквания.
Западнонилската треска се е разпространила в 12 държави в Европа
Направените изследвания са потвърдили, че мъжът е заразен със западнонилска треска. По данни на здравните власти инкубационният период на заболяването е около 10 дни. Пациентът е в добро общо състояние.
Инфекцията се предава чрез ухапване от заразен комар. Здравните власти напомнят, че рискът съществува и в градска среда, затова препоръчват използването на репеленти и други средства за предпазване от комари.
През миналата година в България са регистрирани 31 случая на западнонилска треска.
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