Първи случай на западнонилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив. Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести за периода 17–23 август.

Заразеният е 63-годишен мъж. В края на юни той е пътувал до Италия, а месец по-късно е бил на почивка в Китен. След завръщането си е развил симптоми на инфекцията - висока температура, мускулни болки и неврологични оплаквания.

Западнонилската треска се е разпространила в 12 държави в Европа

Направените изследвания са потвърдили, че мъжът е заразен със западнонилска треска. По данни на здравните власти инкубационният период на заболяването е около 10 дни. Пациентът е в добро общо състояние.

Инфекцията се предава чрез ухапване от заразен комар. Здравните власти напомнят, че рискът съществува и в градска среда, затова препоръчват използването на репеленти и други средства за предпазване от комари.

През миналата година в България са регистрирани 31 случая на западнонилска треска.