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Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
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То било повлечено от морското течение
Откриха тялото на издирваното 7-годишно момченце, изчезнало във вторник вечерта на плаж "Харманите" в Созопол.
Детето е намерено в морето на юг от плажа, в района на втория-третия спасителен пост. Тялото му e откарано за аутопсия в Бургас. Момчето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост.
В издирването му участваха екипи на полицията с два катера, дрон и патрули по суша.
52-годишният родител завел и трите си деца на плаж в неохраняемия часови пояс. Бащата влязъл във водата с две от децата си. Докато отделял внимание на едното - другото било повлечено от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море.
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Бащата подал сигнал в Районното полицейско управление в Созопол за изчезналото дете малко след 19 часа.
Един от спасителите, помагали в изваждането на бащата и издирването на детето, разказа, че заварили мъжа във водата - заедно с други хора, които се опитваха да му помогнат. "Извадихме бащата и тогава той ни каза, че едно от децата му липсва. Заяви, че за последно го е видял навътре в морето. Започнахме издирване, в което се включиха и джетове, но за нещастие - нямаше резултат", разказа той.
По думите му след 18 часа във вторник морето е било с високи вълни и теченията са станали по-силни.
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