Всички дронове, които са открити към момента не носят боеприпаси. Това са разузнавателни дронове, дронове-примамки, т.е. не са опасни. Това по никакъв начин не трябва да успокоява българските граждани там, където видят такъв дрон. Задължително трябва да се вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далеч от тези дронове. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти по повод няколкото безпилотни летателни апарата и части от тях, които бяха открити днес на нашето Черноморие.

„Имаме формирования, които работят по тях, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места. Дроновете няма да спрат, защото интензивността на атаките, които са близо, е значителна. Хубавото е, че няма боеприпаси. Дроновете основно са руски”, допълни той. Стоянов изтъкна, че не трябва да говорим за дронове, които са нарушили въздушното ни пространство, защото те биват изхвърлени от морското течение.

По повод дрона край Кардам , Стоянов обясни, че все още няма отговор от Украйна, но би следвало той да пристигне при Военна прокуратура-Сливен.

На плаж Кабакум край Варна изплува дрон, заради който районът беше временно отцепен, а на място бяха изпратени екипи на „Гранична полиция“ и военнослужещи. От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че апаратът не е съдържал взривно вещество. Той беше прибран и транспортиран във Военноморска база – Варна.

Останки от дрон бяха открити и в района на плаж Паша дере. След извършеното разузнаване военните унищожиха обекта в морето при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Друг безпилотен летателен апарат беше забелязан във водите край Поморие. След подаден сигнал екип на Военноморските сили установи характера на обекта и го унищожи на място в морето.

Ден по-рано специализиран екип от Военноморска база – Варна беше изпратен и в района на курортния комплекс „Камчия“ след сигнал за безпилотен летателен апарат във водата. При проверката беше установено, че става дума за крило от военен дрон без боеприпас. Частта не представляваше опасност и беше транспортирана във военноморската база.