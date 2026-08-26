Този конфликт няма да приключи скоро. Всяка една договорка между Тръмп и режима, който управлява в Техеран, на практика е договорка между американското и иранското правителство, без трайна формула за мир. Това коментира политологът и експерт по международна сигурност доц. Искрен Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA”. По негови думи друга важна променлива е фактът, че „каквито и договорки да има между САЩ и Иран, израелските интереси не са на масата”.

Според анализа на доц. Иванов администрацията на президента Доналд Тръмп осмисля ходовете си през призмата на предстоящите избори в Съединените щати. „Очаква се демократите да спечелят доста места в Конгреса, което вероятно ще доведе до блокаж на политическия процес”, заяви той. По думите му американският избирател се вълнува основно от вътрешните проблеми – инфлацията, загубата на работни места и затрудненията при плащането на кредити.

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Доц. Иванов посочи, че съществуват всички предпоставки за приключване на този конфликт, тъй като „Украйна има най-силната армия от дронове”, а Тръмп е склонен да прокара „червена линия” между двете части на страната. От друга страна експертът отбеляза, че в Русия се забелязва интерес конфликтът да бъде изнесен „малко по-на запад”.

Относно кратката визита на шефа на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, доц. Иванов изрази мнение, че тя е била насочена към изясняване на позициите между Вашингтон и Кремъл по отношение на събитията в Иран. „Това е традиционният диалог между ядрените сили, който е ключов, за да не се стигне до ескалация”, обясни международният анализатор.

„Бъдещето на този регион е крайно несигурно. Иран не иска да отстъпи и за мен всяка една договорка оттук нататък е предпоследна”, коментира в заключение доц. Искрен Иванов. По негови думи резултатите от международната нестабилност вече се усещат от всеки чрез цените на горивата и сметките за газ, а блокираните морски пътища и унищожената петролна инфраструктура допълнително усложняват ситуацията.

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Редактор: Мария Барабашка