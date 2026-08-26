Федерален съдия в САЩ поднови забраната за продажбата на 100 артефакта, извадени от останките на „Титаник“. Компанията R.M.S. Titanic Inc., която има изключителни права да изважда предмети от корабокрушението, планираше търг, за да се справи с финансови затруднения. Сред предметите са бронзова статуя на херувим от голямото стълбище на кораба и камбана от наблюдателната му кула.

Съдия Ребека Бийч Смит от федералния съд в Норфолк, щата Вирджиния, постанови, че съдът има юрисдикция над артефактите, извадени от компанията, и ще продължи да преценява дали продажбата им може да бъде разрешена. Решението се отнася и до около 1800 предмета, извадени по време на първата експедиция на компанията през 1987 г.

САЩ се противопоставят на продажбата на артефакти от легендарния кораб „Титаник“

R.M.S. Titanic Inc. е извадила около 5500 артефакта от останките на „Титаник“ в рамките на седем експедиции, последната от които е през 2004 г. През 1994 г. съдът в Норфолк предоставя на компанията изключителни права за изваждането на предмети от корабокрушението. Правителствата на САЩ и Франция, както и 19 организации и частни лица от САЩ и Европа, се противопоставят на планираната продажба.

„Титаник“ потъва при първото си плаване на 15 април 1912 г., след като се сблъсква с айсберг. Загиват около 1500 души. Изваждането на предмети от останките от години предизвиква спорове – критиците го определят като „ограбване на гробове“, докато поддръжниците смятат, че артефактите помагат да бъде разказана историята на загиналите и на самия кораб.

Редактор: Ралица Атанасова