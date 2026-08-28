Чай с пестициди спря Българската агенция по безопасност на храните. Наднорменото съдържание на остатъци от пестициди е открито в пратка от 720 кг пакетиран чай, внесена от Китай през пристанище Варна.

Пратката включва 520 кг черен чай и 200 кг чай „оолонг“ и е предназначена за реализация на пазара на Европейския съюз.

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При вноса на чая на пристанище Варна е извършена проверка и са взети проби за лабораторно изследване. Анализът в акредитирана специализирана лаборатория в Пловдив е показал наличие на три пестицида, които не са одобрени за употреба, както и на пет разрешени пестицида в количества над установените максимално допустими нива, определени в европейското законодателство за безопасност на храните.

Пратката няма да бъде допусната до пазара и предстои чаят да бъде унищожен под надзора на Областната дирекция по безопасност на храните – Варна.

Редактор: Цвета Лазаркова