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Пратката от Китай е установена при внос на пристанище Варна
Чай с пестициди спря Българската агенция по безопасност на храните. Наднорменото съдържание на остатъци от пестициди е открито в пратка от 720 кг пакетиран чай, внесена от Китай през пристанище Варна.
Пратката включва 520 кг черен чай и 200 кг чай „оолонг“ и е предназначена за реализация на пазара на Европейския съюз.
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При вноса на чая на пристанище Варна е извършена проверка и са взети проби за лабораторно изследване. Анализът в акредитирана специализирана лаборатория в Пловдив е показал наличие на три пестицида, които не са одобрени за употреба, както и на пет разрешени пестицида в количества над установените максимално допустими нива, определени в европейското законодателство за безопасност на храните.
Пратката няма да бъде допусната до пазара и предстои чаят да бъде унищожен под надзора на Областната дирекция по безопасност на храните – Варна.Редактор: Цвета Лазаркова
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