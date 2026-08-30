Гърция дари на Ливан втора партида военни машини. Това става ясно от изявление на Министерството на отбраната на Гърция. В изявление на министерството се казва, че дарението е пристигнало с кораб в Бейрут вчера.

То се състои от 13 стари бронетранспортьора M113, произведени в САЩ, и 10 камиона Steyr 680M, проектирани в Австрия и произведени в Гърция по лиценз през 70-те и 80-те години на миналия век.

Надуваеми танкове, звукови ефекти и постановки с хиляди актьори: Как американците заблудиха Райха през Втората световна война

Първата партида такава помощ беше изпратена на Ливан през януари т.г. и се състоеше от други 13 бронетранспортьора M113 и 10 Steyr 680M. От министерството заявиха, че дарението „потвърждава ангажимента на Гърция да подкрепя суверенитета, сигурността и стабилността на Ливан“.

Редактор: Никола Тунев