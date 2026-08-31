Депутати от почти всички политически сили в Народното събрание отиват днес в Северна Македония. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михаилова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани.

Съдът в Северна Македония потвърди отказа за лечение на Ива Михаилова

Близо година след инцидента, Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото ѝ лечение в България.

В същото време в София ще се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Ива Михаилова. Протестът се организира от Фондация "Македония".

Редактор: Никола Тунев