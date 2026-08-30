Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри международния турнир по тенис за мъже от сериите ATP Challenger – категория ATP Challenger 50, който се провежда от 30 август до 6 септември на кортовете на ТК „Локомотив“ в Пловдив.

„Днес Пловдив е град на тениса. Подобни международни турнири са изключително важни за развитието на българските състезатели. Те им дават възможност да се изправят срещу силна международна конкуренция, да трупат ценен опит и да се развиват. В същото време показват, че България има потенциала и възможностите да бъде домакин на състезания от висок международен ранг“, заяви министър Керязов.

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Това е третият турнир от категория ATP Challenger, който се провежда на базата на ТК „Локомотив“ в Пловдив. Надпреварата събира професионални тенисисти от различни държави и предоставя възможност на българските състезатели да се конкурират на международно ниво пред родна публика.

Снимка: Пресцентър на Министерството на младежта и спорта

Преди официалното откриване министър Керязов изгледа на живо срещата между българския представител от град Ямбол Калоян Шиков и сърбина Стефан Попович. В рамките на официалното откриване министърът връчи почетно отличие на Цветана Пиронкова за приноса ѝ към развитието на българския тенис.

Снимка: Пресцентър на Министерството на младежта и спорта

„Твоето име е символ на талант, характер и силен спортен дух. Ти си пример за младите хора, че за да постигаш целите си, са необходими отдаденост, дисциплина и смелост да се изправяш отново и отново пред най-силните“, допълни министърът.

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Той поздрави Българската федерация по тенис и ТК „Локомотив“ за организацията и за усилията Пловдив да продължава да бъде домакин на международни турнири от висок ранг.

На официалното откриване присъстваха народният представител от 52-рото Народно събрание Даниела Николова, областният управител на Пловдив Георги Янев и президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков.

Редактор: Никола Тунев